Власть
Потребительская корзина и минимальный набор продуктов снова подорожали в Севастополе
По данным Крымстата, стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 15%, а стоимость набора потребительских товаров и услуг – на 7,2%.
В среднем по Севастополю на конец сентября, минимальная стоимость продуктов питания составила 5 307 рублей в расчете на одного человека, и, по сравнению с началом года, увеличилась на 15%.
В свою очередь, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 17 738 рублей и выросла на 7,2%.
Справка: стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг является показателем, который может быть использован, как вспомогательный инструмент при оценке уровня материального благосостояния населения.
Стоимость набора исчисляется на основе единого количества товаров и услуг, а также средних потребительских цен. В состав набора включены товары и услуги всех основных товарных групп, которые являются социально-значимыми.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Центробанк предупредил Севастополь о возможной активности «черных кредиторов». В Севастополе обнаружены признаки активности «комиссионного магазина», который фактически является ломбардом, выдающим деньги под залог недвижимости.
Некоторым учителям в Крыму выдали по 100 тысяч рублей. В этом году ко Дню учителя крымских педагогов, воспитавших стобальников ЕГЭ, поощрили крупными суммами.
Ничего не помогает: Крым остается самым бедным регионом. Крым оказался в десятке регионов с самым низким финансовым благополучием населения.
Власти Крыма снова обещают внимательно следить за ценами. С этой целью еженедельно в республике будет проводиться мониторинг стоимости таких товаров как в магазинах, так и на ярмарках.
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