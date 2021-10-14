Потребительская корзина и минимальный набор продуктов снова подорожали в Севастополе

По данным Крымстата, стоимость минимального набора продуктов питания с начала года выросла на 15%, а стоимость набора потребительских товаров и услуг – на 7,2%.

В среднем по Севастополю на конец сентября, минимальная стоимость продуктов питания составила 5 307 рублей в расчете на одного человека, и, по сравнению с началом года, увеличилась на 15%.

В свою очередь, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 17 738 рублей и выросла на 7,2%.

Справка: стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг является показателем, который может быть использован, как вспомогательный инструмент при оценке уровня материального благосостояния населения.

Стоимость набора исчисляется на основе единого количества товаров и услуг, а также средних потребительских цен. В состав набора включены товары и услуги всех основных товарных групп, которые являются социально-значимыми.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Центробанк предупредил Севастополь о возможной активности «черных кредиторов». В Севастополе обнаружены признаки активности «комиссионного магазина», который фактически является ломбардом, выдающим деньги под залог недвижимости.

Некоторым учителям в Крыму выдали по 100 тысяч рублей. В этом году ко Дню учителя крымских педагогов, воспитавших стобальников ЕГЭ, поощрили крупными суммами.

Ничего не помогает: Крым остается самым бедным регионом. Крым оказался в десятке регионов с самым низким финансовым благополучием населения.

Власти Крыма снова обещают внимательно следить за ценами. С этой целью еженедельно в республике будет проводиться мониторинг стоимости таких товаров как в магазинах, так и на ярмарках.