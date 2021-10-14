Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 установлен в Севастополе ● В Крыму 552 новых заболевших ковидом ● Крымчан без масок в маршрутках будут штрафовать сразу на 5 тысяч рублей ● Технология проверки QR-кодов в Севастополе пока не отработана ● В Крыму могут в любой момент ужесточить антиковидные меры
По Крыму ездит призывающую к вакцинации от COVID-19 машина
Власти Керчи запустили автомобиль, который ездит по городу и призывает жителей привиться от коронавируса.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
«Запустили машину с призывом к вакцинации. Коронавирус – это не шутки», – написал Брусаков.
Легковой автомобиль оснащен громкоговорителем, который вещает женским голосом: «Уважаемые керчане, в мире бушует опасная коронавирусная инфекция. На данный момент прививка от COVID-19 – это самый эффективный метод профилактики».
В аудиосообщении говорится о возможности бесплатно сделать прививку в медучреждениях города.
Ранее сегодня сообщалось, что число заражений коронавирусом за сутки в Крыму превысило 550 случаев.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму 552 новых заболевших ковидом. За прошедшие сутки в Крыму зафиксировали 552 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 8 больше, чем днем ранее.
Технология проверки QR-кодов в Севастополе пока не отработана. Пока и горожанам, и гостям города лучше распечатать сертификат на бумаге.
В Крыму могут в любой момент ужесточить антиковидные меры. Власти Крыма пока не планируют вводить жесткий локдаун.
Почти два процента вакцинированых крымчан заболели ковидом. Среди вакцинированных двумя компонентами крымчан количество заболевших составляет не больше 1,8%.
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