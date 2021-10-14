Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 установлен в Севастополе

Медики в Севастополе за минувшие сутки выявили более 250 новых случаев COVID-19, что является максимумом за все время пандемии.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на 14 октября в Севастополе зарегистрированы 258 новых случаев заболевания COVID-19. 141 человек выписан после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 65 до 89 лет», – говорится в сообщении.

Всего в регионе выявлено 33 679 случаев COVID-19. Выздоровели 29 666 человек, 1 179 умерли. «В Севастополе на утро 14 октября сделали прививку от коронавируса 147 283 человека. Второй этап вакцинации прошли 136 802 жителя региона», – говорится в сообщении.

Прошлый антирекорд – 247 случаев за сутки – был установлен 10 октября. В Крыму за прошедшие 24 часа число заражений превысило 550 случаев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Технология проверки QR-кодов в Севастополе пока не отработана. Пока и горожанам, и гостям города лучше распечатать сертификат на бумаге.

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