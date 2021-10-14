Ночью в Симферополе на ходу загорелся автомобиль

Прошлой ночью в крымской столице горел легковой автомобиль.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Как рассказал автомобилист, незадолго до происшествия он заправился на АЗС в районе Крымского федерального университета.

«Начал движение, из-под капота раздался хлопок и автомобиль начал гореть», — рассказал владелец авто.

На место происшествия приехала пожарная машина потушила горящий автомобиль.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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