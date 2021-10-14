Происшествия
Ночью в Симферополе на ходу загорелся автомобиль
Прошлой ночью в крымской столице горел легковой автомобиль.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Как рассказал автомобилист, незадолго до происшествия он заправился на АЗС в районе Крымского федерального университета.
«Начал движение, из-под капота раздался хлопок и автомобиль начал гореть», — рассказал владелец авто.
На место происшествия приехала пожарная машина потушила горящий автомобиль.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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