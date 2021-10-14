Легковушка вылетела на тротуар с пешеходами в Севастополе

Легковушка вылетела на тротуар с людьми в районе Студгородка в Севастополе.

Как сообщили в региональном УМВД, в результате аварии никто не пострадал.

«Дорожно-транспортное происшествие без пострадавших, оформлены по пункту 2.6.1 ПДД – самостоятельное оформление ДТП», – цитирует заместителя начальника пресс-службы УМВД Марию Нажа «Новый Севастополь».

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись попала в социальные сети. На кадрах видно, что при столкновении двух машин одну из них отбросило к тротуару, где в это время находились люди. Два человека успели отпрыгнуть в сторону, а один из молодых людей, отходя назад, споткнулся о парапет и упал.

«Парней ангелы спасли», – прокомментировал один из пользователей сети судьбу стоявших у обочины людей.

Авария произошла накануне. Также в среду в районе мыса Фиолент в ДТП попали пять автомобилей. В результате аварии водитель одной из машин получила травмы и была доставлена в больницу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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