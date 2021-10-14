Крымчанку посадят на три года в тюрьму за прописку у себя граждан Азербайджана

Полиция крымской столицы задержала 27-летнюю местную жительницу по подозрению в фиктивной прописке 4 граждан Азербайджана.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Заведомо зная о неправомерности своих действий женщина направила в отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии иностранных граждан, однако не имела намерений предоставить им помещение для проживания», — пояснили в пресс-службе.

Для уверенности правоохранители осмотрели и дом подозреваемой, ожидаемо не найдя каких-либо вещей якобы проживающих там иностранцев. Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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