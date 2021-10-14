Крымчанин проведет более семи лет в колонии за попытку подкупа полицейского

Советский районный суд Крыма приговорил местного жителя к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима за попытку подкупить полицейского.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В сентябре 2020 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 20 кустов конопли на территории села Дмитровка Советского района, граничащего с Нижнегорским районом. Хозяин растений не замедлил появиться и сразу попытался «решить миром» щекотливый вопрос с сотрудниками полиции. Заведомо незаконное бездействие в его пользу крымчанин оценил в 7650 долларов США (более 500 тыс рублей)», – говорится в сообщении.

Полицейские отказались от взятки. Тогда крымчанин, находясь в салоне служебного автомобиля, оставил деньги в отсеке у рычага переключения передач. В свою очередь сотрудник полиции сообщил о случившемся в дежурную часть ОМВД России по Нижнегорскому району.

«В судебном заседании 38-летний подсудимый, ранее не имевший проблем с законом, свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Согласно характеру и степени общественной опасности, совершенное деяние относится к категории особо тяжких преступлений», – уточнили в суде.

Действия подсудимого были квалифицированны по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ – покушение на дачу взятки в крупном размере должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия. Приговор суда в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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