Крымчан без масок в маршрутках будут штрафовать сразу на 5 тысяч рублей

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Контролировать нахождение людей в масках должен как перевозчик, так и муниципальный контроль.

Об этом во время брифинга заявила вице-премьер РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

«На сегодня самая большая распространяемость заболеваемости в транспорте, особенно в утренние и вечерние часы, когда люди едут на работу и возвращаются с работы. Размер штрафов для пассажиров – 5 тысяч, но сегодня практически никого не штрафуют. Но мы понимаем, что сегодня нужны более жесткие меры, в том числе к руководителям транспортных компаний, чтобы они своих водителей настраивали на то, что автобус или троллейбус должен быть зоной свободной от COVID-19», — считает Романовская.

Напомним, в Симферополе вчера составили 2 протокола за поездку в общественном транспорте без маски.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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