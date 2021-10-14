Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Технология проверки QR-кодов в Севастополе пока не отработана ● В Крыму могут в любой момент ужесточить антиковидные меры ● В детсаду и трех школах Симферополя обнаружили коронавирус ● Почти два процента вакцинированых крымчан заболели ковидом ● Студенты КФУ будут на дистанте минимум до 7 ноября
Крымчан без масок в маршрутках будут штрафовать сразу на 5 тысяч рублей
фото © Новости Крыма
Контролировать нахождение людей в масках должен как перевозчик, так и муниципальный контроль.
Об этом во время брифинга заявила вице-премьер РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.
«На сегодня самая большая распространяемость заболеваемости в транспорте, особенно в утренние и вечерние часы, когда люди едут на работу и возвращаются с работы. Размер штрафов для пассажиров – 5 тысяч, но сегодня практически никого не штрафуют. Но мы понимаем, что сегодня нужны более жесткие меры, в том числе к руководителям транспортных компаний, чтобы они своих водителей настраивали на то, что автобус или троллейбус должен быть зоной свободной от COVID-19», — считает Романовская.
Напомним, в Симферополе вчера составили 2 протокола за поездку в общественном транспорте без маски.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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