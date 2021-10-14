Катастрофическая ситуация: в Севастополе не хватает медиков для работы с ковидными больными

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В Севастополе катастрофически не хватает врачей для работы с ковидными больными, а также медсестер и санитаров.

О ситуации с медперсоналом и койко-местами для больных с COVID-19 сообщили в региональном депздраве.

«Сегодня в ковидных госпиталях Севастополя работает 177 врачей и 419 медсестер. Дополнительно для работы в стационарах требуются около 50 врачей и около 70 медсестер», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения города.

Накануне на официальных страницах ведомства в социальных сетях появилось объявление о поиске новых сотрудников для работы в одном из ковидных отделений горбольницы № 9.

«Срочно! <…> Дневная и сменная работа», – говорилось в сообщении.

Отмечалось, что больнице требуются терапевты, медсестры и санитары.

Также приглашаются врачи-стажеры – специалисты по лечебному делу и педиатрии и клинические ординаторы. В пресс-службе депздава пояснили, что срочность связана с открытием со дня на день дополнительного отделения для ковидных больных.

«Сотрудники городской больницы № 9 организовывают дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19. Всего разворачивают 114 коек, где будут получать терапию пациенты в состоянии легкой и средней степени тяжести, чье состояние не требует реанимационных мероприятий и искусственной вентиляции легких», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Это уже второе допотделение горбольницы № 9 для больных COVID-19. По распоряжению губернатора оно развернуто на базе пансионата «Изумруд» и должно начать работу до конца текущей недели. Первый ковидный корпус, открытый ранее здесь же, сейчас почти полностью занят: в нем проходят лечение 111 больных при наличии всего 114 коек.

Помимо этого, пациентов с коронавирусом, в том числе со средней и тяжелой формой протекания болезни, госпитализируют в инфекционную больницу Севастополя и горбольницу № 1 им. Пирогова. Всего в стационарах города на данный момент лечат 794 человека с диагнозом COVID-19, в том числе 21 ребенка и 498 человек старше 65 лет.

В реанимационных отделениях всех трех больниц города, принимающих ковидных пациентов, находятся восемьдесят шесть человек. Шестеро из них – на аппарате искусственной вентиляции легких, девять – на неинвазивной ИВЛ. 404 человека – в тяжелом состоянии на кислородной поддержке.

Напомним, в Севастополе 14 октября по итогу прошедших суток был зафиксирован абсолютный максимум по количеству зараженных COVID-19 за весь период борьбы с пандемией в регионе – 258 новых случаев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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