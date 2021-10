Какой сегодня праздник 14 октября

фото © pixabay.com

Сегодня, 14 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День защитника Украины

Праздник неизменно отмечается 14 октября. Дата установлена указом Петра Порошенко в 2014 году и выбрана неслучайно. В этот день христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы, который был большим праздником для запорожских казаков. В этот день также отмечается День украинского казачества..

14 октября в этом году выпадает на четверг. Этот день будет нерабочим. Выходным также будет пятница 15 октября, но ее придется отработать 23 числа.

В июле 2021 года Верховная Рада переименовала День защитника Украины, приняв соответствующие изменения в закон, аргументируя это «гендерно-сбалансированным освещением роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествования женщин и мужчин — защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника».

Поэтому с 2021-го ежегодно 14 октября в Украине празднуют День защитников и защитниц.

Всемирный день зрения

Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные организации, связанные с этой проблемой. Этот день является также основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты «Видение 2020: право на зрение», созданной ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты.

В рамках Всемирного дня зрения проводятся просветительские и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз. В некоторых странах в это время жители имеют возможность пройти обследование у офтальмолога. Ведь регулярная проверка зрения у специалиста помогает выявлять возможные проблемы на самых ранних стадиях, а следовательно – принять своевременные меры профилактики и избежать больших проблем.

Зазимник (Покров день)

В этот день православные люди отмечают большой праздник - день Покрова Пресвятой Богородицы. В его основе лежит предание о явлении Божьей Матери в константинопольском храме, где хранились ее риза и часть пояса, в 10 веке. По преданию, при императоре Льве Мудром Византийская империя вела войну с сарацинами. Мусульмане уже подошли близко к Константинополю, столице угрожала опасность. В воскресенье 1 октября по ст.ст. во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой юродивый Андрей поднял глаза к небу и увидел идущую по воздуху Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и святыми.

Также сегодня, 14 октября, отмечают такие праздники:

- Покров Пресвятой Богородицы

- День рождения Винни-Пуха

- Всемирный день стандартов (World Standards Day)

- День работников заповедного дела в России

- День памяти преподобного Романа Сладкопевца

- День украинского казачества

- День накопления жизненных сил

- День чак-чака

- День плетения облаков

- Всемирный день спирометрии и легочного здоровья (World Spirometry Day)

- День матери в Беларуси

- День пинка под зад (National Kick Butt Day) в США

- День «Будь лысым и свободным» (Be Bald and Be Free Day) в США

- День десерта (National Dessert Day) в США

- Праздник света (Boun Ok Phansa) в Лаосе

Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Петр, Александр, Ананий, Крискент, Роман, Михаил, Савва, Кириак, Януарий, Марциал, Евагрий, Приск, Домнин, Донат, Вера, Готия, Денеготия, Дигна, Евпроб, Каст, Пассик, Преп (Проп), Прим, Сатурнина, Фавстина.

Что происходило 14 октября в прошлые годы

1066 - войска Вильгельма Нормандского разбивают англосаксонскую армию в битве при Гастингсе.

1529 - турецкие войска отказываются от завоевания Европы вследствии снятия осады Вены.

1851 - основано авторитетное агентство новостей Рейтер в Великобритании.

1918 - в Крыму открылся Таврический университет.

1926 - опубликована детская книга «Винни-Пух», автор Алан Милн.

1933 - Нацистская Германия активно готовится к войне и выходит из Лиги Наций.

1942 - на западе Украины создана Украинская повстанческая армия (УПА).

1943 - немецкие войска в ходе Второй мировой войны оставляют Запорожье.

1964 - Леонид Брежнев стал генсеком КПСС, сменив Никиту Хрущева.

1994 - выход на экраны культовой киноленты современного кино «Криминальное чтиво» режиссера Квентина Тарантино.

