Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: По Крыму ездит призывающую к вакцинации от COVID-19 машина ● Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 установлен в Севастополе ● В Крыму 552 новых заболевших ковидом ● Крымчан без масок в маршрутках будут штрафовать сразу на 5 тысяч рублей ● Технология проверки QR-кодов в Севастополе пока не отработана
Как будут работать торговые центры в Севастополе с 15 октября
фото © ТАСС
В правительстве Севастополя разъяснили, как будут работать торговые центры после ужесточения антиковидных мер в регионе, а также как непривитым пройти в ТЦ, чтобы вакцинироваться.
Вход в торговые центры будет свободным, ограничения распространятся только на тех посетителей, у кого будет выявлена повышенная температура: обязательную термометрию для этого организуют на входах в ТЦ, как и проверку масочного режима.
Поэтому, например, проблем с доступом в пункты вакцинации, расположенные внутри некоторых торговых центров, не возникнет, пояснили в правительстве. Перемещаться по фойе тоже можно будет беспрепятственно, как и посещать продуктовые и розничные магазины, в том числе торгующие одеждой: они в список мест с ограниченным доступом не вошли.
Чтобы попасть сюда, достаточно иметь на лице маску – контроль за этим усилят в разы.
«Во всех остальных объектах, расположенных в торговых центрах, в частности в ресторанах, такие же правила, как и вне ТЦ», – сказали в пресс-службе городского руководства.
А значит, с 15 октября закрытыми для тех, кто никак не сможет доказать свою безопасность для окружающих, будут многие объекты в торговых центрах.
Среди них рестораны, кафе, закусочные и другие организации общественного питания. Доступ сюда для взрослых гостей ТЦ, не имеющих сертификата о прививке от COVID-19 или соответствующего QR-кода на телефоне, отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител, будет закрыт. Ограниченный доступ вводят также в бассейны и прочие объекты спорта.
К последним относится и ледовый каток, действующий в ТЦ «Муссон», пояснили в правительстве. Без медицинских документов не пустят в кинотеатры, театры, музеи и библиотеки.
Причем требования к библиотекам распространятся и на книжные магазины с расширенными опциями, в частности такие, как сетевой «Атриум» в ТЦ Sea Mall, где предусмотрена возможность почитать в специально отведенной зоне. В перечень объектов, вход в которые возможен только при наличии одного из трех ранее перечисленных медицинских документов, входят и салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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