Электрички в Крыму будут опаздывать: в чем причина

Из-за путевых работ в Крыму временно изменится расписание движение пригородных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

«В связи с производством путевых работ на перегоне Симферополь - Грузовой - Остряково в дни 19, 22, 25, 27 и 29 октября изменится расписание движения пригородных поездов», - говорится в сообщении компании-перевозчика.

В частности, шесть электричек будут прибывать позже, время опоздания – до 40 минут.

Так, самая большая задержка в пути ожидается у поезда № 6646/6645 Симферополь – Евпатория Курорт отправлением в 11:12. Он будет прибывать в 13:24, что на 36 минут позже установленного в расписании времени. Примерно так же опаздывать будет поезд № 7104/7103 Симферополь – Феодосия отправлением в 11:55, он будет прибывать на 35 минут позже - в 16:15. Электричка № 6622 Симферополь – Соленое Озеро отправлением в 13:28 будет опаздывать на 34 минуты, ориентировочное время прибытия – 15:49.

Следующий в обратном направлении пригородный состав № 6627 Соленое Озеро – Симферополь отправлением в 16:04 будет выходить позже на 14 минут и прибывать с опозданием на 11, в 18:11. Пригородный поезд № 7204/7203 Севастополь – Евпатория Курорт отправлением в 11:20 будет приходить в конечный пункт в 14:20, задержка составит 14 минут.

Меньше всего изменение в расписании ощутят пассажиры состава № 6625 Джанкой – Симферополь, он будет отправляться и прибывать на 7 минут позже, соответственно, стартует в 12:17 и приходит в 13:57.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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