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Более двух тысяч военных с Кубани направляются в Крым
фото © Новости Крыма
Более двух тысяч военнослужащих в Краснодарском крае подняли по тревоге и отправили в Крым для участия в учениях.
Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
«Автотранспортные колонны, состоящие из более 200 единиц колесной техники, выполнят передислокацию в район полигона Опук в Крыму. На марше военнослужащие выполнят задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также обеспечения защиты от огневого поражения, воздействия оружия массового поражения условного противника», – сообщили в пресс-службе округа.
Масштабные командно-штабные учения (КШУ) проходят в ЮВО на 25 полигонах, в том числе на полигоне Опук в Крыму. Накануне по такой же схеме на этот полигон отправились две тысячи мотострелков из Ставропольского края.
Учения направлены на проверку уровня готовности и способности войск ЮВО к обеспечению военной безопасности России на юго-западном стратегическом направлении. В КШУ, помимо подразделений ЮВО, участвуют военные из Абхазии, Армении и Южной Осетии. Также задействованы силы Черноморского флота и Каспийской флотилии.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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