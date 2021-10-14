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Власть

Более двух тысяч военных с Кубани направляются в Крым

10:02 четверг, 14 октября 2021
Более двух тысяч военных с Кубани направляются в Крым

фото © Новости Крыма

Более двух тысяч военнослужащих в Краснодарском крае подняли по тревоге и отправили в Крым для участия в учениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Автотранспортные колонны, состоящие из более 200 единиц колесной техники, выполнят передислокацию в район полигона Опук в Крыму. На марше военнослужащие выполнят задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также обеспечения защиты от огневого поражения, воздействия оружия массового поражения условного противника», – сообщили в пресс-службе округа.

Масштабные командно-штабные учения (КШУ) проходят в ЮВО на 25 полигонах, в том числе на полигоне Опук в Крыму. Накануне по такой же схеме на этот полигон отправились две тысячи мотострелков из Ставропольского края.

Учения направлены на проверку уровня готовности и способности войск ЮВО к обеспечению военной безопасности России на юго-западном стратегическом направлении. В КШУ, помимо подразделений ЮВО, участвуют военные из Абхазии, Армении и Южной Осетии. Также задействованы силы Черноморского флота и Каспийской флотилии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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