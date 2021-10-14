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Власть

Более 100 человек работают на реконструкции стадиона «Авангард» в Ялте

12:43 четверг, 14 октября 2021
Ялта

Реконструкция ялтинского спортивно-оздоровительного комплекса «Авангард» подходит к завершению.

Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации города Янина Павленко.

«В здании стадиона завершены внутренние отделочные работы. Фасадные завершаются на этой неделе. Стартовал клининг, на очереди – меблирование и техническое оснащение помещений», – сообщила она.

Павленко добавила, что еще предстоит много уличных работ. «Впереди большая работа на улице: асфальтирование и укладка беговых дорожек, обустройство входной группы», – подчеркнула градоначальница.

Она также сообщила, что управление капитального строительства администрации Ялты мониторит качество и сроки работ. «Ежедневно на объекте работают 112 человек», – обратила внимание Павленко и отметила, что «Авангард» получился «красавцем».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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