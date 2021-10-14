Аксенов ужаснулся, что не увидел трамвайных рельсов в Евпатории

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Трамвайные пути в Евпатории ждет капитальный ремонт. Как сообщил на совещании по реализации инфраструктурных проектов глава администрации города Роман Тихончук, получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

«Трамвайные пути у нас 50 лет без капремонта, мы вышли из экспертизы с положительным (заключением) по реконструкции. Мы сейчас аккуратно приведем в порядок, чтобы не задеть шпалы», – рассказал Тихончук.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что недавно за рулем приезжал в Евпаторию и остался недоволен состоянием трамвайной инфраструктуры города. «Я приехал на этот ужас посмотрел – мне стыдно было. Это вообще караул! Просто караул! Одно дело капремонт, а другое – просто грязь убрать: грязь такая – там ни рельсов, ни шпал не видно, в грязи все, заросшее травой. Кто вам мешает порядок навести? Я рельсов не увидел даже! Все в грязи такой. Ну вы чего, коллеги», – сказал он.

Тихончук, в свою очередь, сказал, что этой ситуацией уже занимаются и уточнил, что администрация «на Фрунзе розы высаживает».

По словам Аксенова, Евпатория и Керчь среди городов Крыма находятся в плачевном состоянии. «К сожалению, самая тяжелая ситуация с точки зрения инфраструктуры и общего качества жизни – это Керчь и Евпатория, из городских (округов). По Евпатории отдельно поручил коллегам выехать по дорожному строительству, потому что просто катастрофа. По курортной зоне – просто катастрофа, отсутствие планирования. Набережная Терешковой – это отдельный (момент), Карлен Геннадиевич (Петросян, и.о. главы минстроя Крыма) пусть четко доложится по ситуации, когда выходим на работы. Отсутствие руководящей роли привело к остановкам и задержкам», – пояснил он.

Глава республики анонсировал на ближайшее время свою поездку в Евпаторию и пообещал сделать кадровые выводы. «Роман Геннадьевич, я к вам скоро приеду. Коллеги, говорю вам сразу, подход будет очень жесткий с первого дня. Предупреждаю, Роман Георгиевич, чтобы вы с первого дня работу не закончили. Я по-товарищески говорю, – сказал Аксенов. – У вас на все про все до моего визита 10-14 дней максимум. Кто не спрятался – я не виноват».

Евпатория – один из семи городов на территории бывшего СССР, который до сих пор использует метровую колею для трамваев, и единственный город в Крыму, где сохранился этот вид транспорта. Первый трамвай в городе был запущен в 1914 году. Используемый сегодня подвижной состав был произведен в прошлом веке на заводах в ГДР и Чехословакии.

В город ведутся поставки новейших трамваев, разработанных специально для города. Контракт между министерством транспорта Крыма и АО «Уралтрансмаш» (входит в состав АО «Концерн «Уралвагонзавод», которое в свою очередь входит в госкорпорацию «Ростех») на поставку в Евпаторию 27 узкоколейных трамвайных вагонов заключен в конце 2020 года. В начале июня текущего года Евпатория получила первую партию новых трамваев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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