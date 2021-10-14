Аксенов уверен в срыве сроков благоустройства площади Куйбышева

Благоустройство площади Куйбышева в Симферополе должно быть завершено до 20 октября, однако объем выполненных работ и недостаточное количество строителей на объекте заставляют усомниться в соблюдении этого срока.

Об этом сегодня на совещании по проблемным вопросам ЖКХ в Крыму заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Хочу напомнить, по площади Куйбышева срок 20 октября. Коллеги, боюсь пять дней «не спасут отца русской демократии». Куйбышевская площадь за пять дней будет закончена?», – задался вопросом Аксенов.

По словам министра ЖКХ Крыма Сергея Донца, сроки соблюдены не будут. «Нет, 20 октября Куйбышевская площадь закончена не будет», – констатировал Донец.

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов все же надеется успеть завершить работы в срок. «Сегодня, наконец, отгружают насосное оборудование по фонтану и опоры освещения из Москвы. Произошла большая задержка. Я надеюсь, что удастся с учетом круглосуточной работы все-таки эти работы выполнить», – сказал Демидов.

Аксенов в свою очередь пообещал главе администрации крымской столицы выговор за неисполнение обязательств.

Еще один выговор грозит Демидову 15 ноября. В конце сентября Аксенов разрешил властям Симферополя еще раз перенести сроки сдачи объектов благоустройства в крымской столице. В случае их срыва 15 ноября он ждет главу администрации Симферополя с готовым выговором самому себе.

Работы по благоустройству площади им. Куйбышева ведутся за счет средств по соглашению между правительствами Москвы и Крыма. Они начались в середине апреля текущего года. Общая стоимость работ составляет 67,6 млн руб. По проекту на площади, в частности, появится пешеходная аллея, зона отдыха и сухой фонтан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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