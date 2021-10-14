Власть
Аксенов уверен в срыве сроков благоустройства площади Куйбышева
Благоустройство площади Куйбышева в Симферополе должно быть завершено до 20 октября, однако объем выполненных работ и недостаточное количество строителей на объекте заставляют усомниться в соблюдении этого срока.
Об этом сегодня на совещании по проблемным вопросам ЖКХ в Крыму заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Хочу напомнить, по площади Куйбышева срок 20 октября. Коллеги, боюсь пять дней «не спасут отца русской демократии». Куйбышевская площадь за пять дней будет закончена?», – задался вопросом Аксенов.
По словам министра ЖКХ Крыма Сергея Донца, сроки соблюдены не будут. «Нет, 20 октября Куйбышевская площадь закончена не будет», – констатировал Донец.
Глава администрации Симферополя Валентин Демидов все же надеется успеть завершить работы в срок. «Сегодня, наконец, отгружают насосное оборудование по фонтану и опоры освещения из Москвы. Произошла большая задержка. Я надеюсь, что удастся с учетом круглосуточной работы все-таки эти работы выполнить», – сказал Демидов.
Аксенов в свою очередь пообещал главе администрации крымской столицы выговор за неисполнение обязательств.
Еще один выговор грозит Демидову 15 ноября. В конце сентября Аксенов разрешил властям Симферополя еще раз перенести сроки сдачи объектов благоустройства в крымской столице. В случае их срыва 15 ноября он ждет главу администрации Симферополя с готовым выговором самому себе.
Работы по благоустройству площади им. Куйбышева ведутся за счет средств по соглашению между правительствами Москвы и Крыма. Они начались в середине апреля текущего года. Общая стоимость работ составляет 67,6 млн руб. По проекту на площади, в частности, появится пешеходная аллея, зона отдыха и сухой фонтан.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе перестали работать два новых фонтана. В крымской столице на реконструированной площади у Дома культуры профсоюзов (ДКП) уже две недели не работают два новых фонтана.
Приток в водохранилища Крыма сокращается. Несмотря на прохладу и дожди, прошедшие в сентябре, объем воды в водохранилищах, которые расположены в руслах рек, меньше, чем месяц назад.
Половина крымчан все еще мерзнет в домах. Только половину многоквартирных домов в Крыму начали отапливать к утру понедельника, 11 октября.
Севастопольцы круглые сутки смогут жаловаться на холод в домах. Управляющие компании Севастополя в течение недели должны устранить все недоработки, которые могут помешать подать тепло в квартиры.
Украинское судно наткнулось на неизвестный объект в Черном море
В акватории Черного моря проводят операцию по спасению корабля Военно-Морских Сил Украины U-811 «Балта».
В Севастополе у мусорных баков нашли голодную девочку
Следователи начали проверку сообщений о том, что в Севастополе местная жительница обнаружила на улице голодную несовершеннолетнюю девочку.
Аксенов ужаснулся, что не увидел трамвайных рельсов в Евпатории
Трамвайные пути в Евпатории ждет капитальный ремонт. Как сообщил на совещании по реализации инфраструктурных проектов глава администрации города Роман Тихончук, получено положительное заключение Главгосэкспертизы.
Пять пропавших крымчан найдены мертвыми
Поиски еще восьмерых продолжаются.
11 октября
Счета крымчан будут блокировать без решения суда
Законопроект об этом уже разработал Росфинмониторинг для случаев, «не терпящих отлагательств».