Власть
Аксенов объявил выговор главам двух городов
Главы администраций Бахчисарая и Евпатории получили выговоры.
Об этом сегодня на совещании по проблемным вопросам ЖКХ заявил Глава РК Сергей Аксенов.
«За нарушение, за срыв сроков (благоустройства общественных и дворовых территорий, ред.), направляйте выговор», — сказал Аксенов о главе администрации Евпатории.Кроме того, в городе плохо убирается мусор, сквозь него не видно даже трамвайные пути. Сергей Аксенов пообещал через две недели нагрянуть в город с глобальной ревизией.
Глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов получил выговор за ненадлежащую санитарную очистку городских территорий и за «убитое» состояние некоторых детских площадок.
«Направьте за моей подписью выговор главе администрации города (Дмитрию Скобликову, ред.)», — сказал Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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