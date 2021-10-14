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Власть

Аксенов объявил выговор главам двух городов

17:54 четверг, 14 октября 2021

Главы администраций Бахчисарая и Евпатории получили выговоры.

Об этом сегодня на совещании по проблемным вопросам ЖКХ заявил Глава РК Сергей Аксенов.

«За нарушение, за срыв сроков (благоустройства общественных и дворовых территорий, ред.), направляйте выговор», — сказал Аксенов о главе администрации Евпатории.Кроме того, в городе плохо убирается мусор, сквозь него не видно даже трамвайные пути. Сергей Аксенов пообещал через две недели нагрянуть в город с глобальной ревизией.

Глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов получил выговор за ненадлежащую санитарную очистку городских территорий и за «убитое» состояние некоторых детских площадок.

«Направьте за моей подписью выговор главе администрации города (Дмитрию Скобликову, ред.)», — сказал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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