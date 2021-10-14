Аэропорт Симферополь завершил подготовку к работе в зимний период

Международный аэропорт Симферополь завершил комплексную подготовку техники, персонала и инфраструктуры к работе в зимний период.

Об этом сообщили в пресс-службе.

«Всего необходимое предсезонное обслуживание и проверку для работы в зимний период прошли около 200 единиц техники. Основные подготовительные мероприятия выполнили все структурные подразделения аэропорта», – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что был проведен масштабный смотр спецтехники, которая будет задействована в уборке территории от снега и льда. Также предусмотрена техника для противообледенительной обработки воздушных судов и на случай сильных снегопадов.

Ранее в руководстве аэропорта сообщили, что пассажиропоток этой зимой может составить 200 тысяч человек в месяц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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