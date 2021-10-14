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Аэропорт Симферополь завершил подготовку к работе в зимний период
Международный аэропорт Симферополь завершил комплексную подготовку техники, персонала и инфраструктуры к работе в зимний период.
Об этом сообщили в пресс-службе.
«Всего необходимое предсезонное обслуживание и проверку для работы в зимний период прошли около 200 единиц техники. Основные подготовительные мероприятия выполнили все структурные подразделения аэропорта», – говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что был проведен масштабный смотр спецтехники, которая будет задействована в уборке территории от снега и льда. Также предусмотрена техника для противообледенительной обработки воздушных судов и на случай сильных снегопадов.
Ранее в руководстве аэропорта сообщили, что пассажиропоток этой зимой может составить 200 тысяч человек в месяц.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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