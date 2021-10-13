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Происшествия

Житель крымского села угнал автомобиль, застрял в грязи и попал в тюрьму

17:37 среда, 13 октября 2021

Как установил суд, в декабре прошлого года 22-летний ранее судимый житель Нижнегорского района Крыма, будучи подшофе, угнал мопед другого местного жителя, который оставил свой транспорт и ненадолго отлучился.

При этом окончательно красть транспорт злоумышленник не намеревался, а хотел, как признался сам на суде, всего лишь «одолжить его на время», сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда.

На мопеде угонщик катался ровно до тех пор, пока тот не застрял колесами в земле вспаханного огорода, где подсудимый его и бросил. Спустя несколько месяцев история почти повторилась, с той разницей, что на этот раз выбор любителя быстрой езды пал на частный автомобиль:

«Возвращаясь домой от знакомых, с которыми употреблял весь вечер спиртное, подсудимый увидел стоящий около двора автомобиль, принадлежащий односельчанину, и решил его угнать. Воспользовавшись тем, что автомобиль не был закрыт, завел двигатель ключом, который находился в замке зажигания, и поехал кататься по улицам. Вскоре за пределами села на грунтовой дороге машина застряла и оказалась брошена», — рассказали в пресс-службе.

По итогам слушаний суд приговорил молодого человека к 1 году и 9 месяцам колонии общего режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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