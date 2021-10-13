Власти Симферополя разместят расписание транспорта на всех остановках

Информация о расписании городского общественного транспорта до конца недели будет размещена на всех остановочных павильонах Симферополя.

Об этом заявил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

«По моему поручению до конца текущей недели на всех остановках, где это требуется, будет восстановлено и актуализировано расписание движения маршрутных транспортных средств», – написал Демидов на своей странице в Facebook.

Несоблюдение расписания движения автобусов сегодня перевозчики объясняют катастрофической нехваткой водителей, а также заторами из-за многочисленных дорожных ремонтов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал на середину октября проведение конкурсов по заключению контрактов с новыми перевозчиками на маршруты общественного транспорта. По словам Демидова, конкурсная документация будет сформирована таким образом, чтобы «сеть перевозок была удобной, прежде всего, для пассажиров и эффективной для перевозчиков».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополю не хватает 500 водителей автобусов. Крымская столица страдает от нехватки водителей общественного транспорта. А главной причиной возникновения частых пробок и заторов в черте города остается большое количество текущих ремонтов.

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