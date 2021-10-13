Власть
В Симферополе перекроют улицу Балаклавская
С 17 по 22 октября часть улицы Балаклавская в Симферополе перекроют на ночь.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
С 21:00 до 6:00 на участке от дома №43 до №119 будут проводить ремонтные работы, из-за чего проезд транспорта ограничат. С 6:00 до 21:00 проезд будет открыт.
Напомним, ранее глава администрации Симферополя Валентин Демидов сообщил, что в городе подходит к концу благоустройство дворов при многоквартирных домах.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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