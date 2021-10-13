В Симферополе перекроют улицу Балаклавская

С 17 по 22 октября часть улицы Балаклавская в Симферополе перекроют на ночь.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

С 21:00 до 6:00 на участке от дома №43 до №119 будут проводить ремонтные работы, из-за чего проезд транспорта ограничат. С 6:00 до 21:00 проезд будет открыт.

Напомним, ранее глава администрации Симферополя Валентин Демидов сообщил, что в городе подходит к концу благоустройство дворов при многоквартирных домах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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