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Власть

В Симферополе перекроют улицу Балаклавская

С 17 по 22 октября часть улицы Балаклавская в Симферополе перекроют на ночь.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

С 21:00 до 6:00 на участке от дома №43 до №119 будут проводить ремонтные работы, из-за чего проезд транспорта ограничат. С 6:00 до 21:00 проезд будет открыт.

Напомним, ранее глава  администрации Симферополя Валентин Демидов сообщил, что в городе подходит к концу благоустройство дворов при многоквартирных домах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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