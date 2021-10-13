Власть
В Севастополе осудили сотрудника ГИБДД
фото © Новости Крыма
В Севастополе бывший сотрудник ГИБДД получил условный срок за не безвозмездную помощь ученикам автошкол в сдаче экзаменов по вождению.
Как сообщает пресс-служба Гагаринского районного суда, экс-правоохранитель признан виновным в мошенничестве.
«Судебным следствием установлено, что с августа 2017 по август 2019 года посредники подсудимого передавали ему денежные средства за помощь обучающимся в автошколах в сдаче экзаменов по управлению транспортными средствами», - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, мужчину признали виновным в совершении шести преступлений по статье с формулировкой «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
Решением суда он приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы условно.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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