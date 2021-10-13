Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +19
море +17

Власть

В Севастополе осудили сотрудника ГИБДД

В Севастополе осудили сотрудника ГИБДД

фото © Новости Крыма

В Севастополе бывший сотрудник ГИБДД получил условный срок за не безвозмездную помощь ученикам автошкол в сдаче экзаменов по вождению.

Как сообщает пресс-служба Гагаринского районного суда, экс-правоохранитель признан виновным в мошенничестве.

«Судебным следствием установлено, что с августа 2017 по август 2019 года посредники подсудимого передавали ему денежные средства за помощь обучающимся в автошколах в сдаче экзаменов по управлению транспортными средствами», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчину признали виновным в совершении шести преступлений по статье с формулировкой «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Решением суда он приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы условно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольцев за неделю наштрафовали на полмиллиона рублей. За прошедшую неделю власти Симферополя выявили 137 нарушений за стихийную торговлю, несоблюдение правил благоустройства и парковку на газонах и тротуарах. Общая сумма штрафов составила более 500 тыс.

На стройке в Крыму нашли 10 «нелегалов» из Узбекистана. Строительную компанию, ответственную за ремонт пищеблоков в двух образовательных учреждениях Ленинского района, оштрафовали на сумму свыше 860 тысяч рублей.

В Крыму начали штрафовать за поездку в общественном транспорте без масок. За 11 октября в столице Крыма составили 2 протокола, 8 первичных актов и 3 материала передано в Роспотребнадзор по нарушению антиковидных мер.

Суд в Киеве вынес приговор «самообороновцу» из Ялты. Дарницкий районный суд Киева вынесен приговор по обвинению в участии в формировании «самооборона Крыма», сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя.

Власть
Экс-чиновница рассказала о беспределе в администрации крымского города

Экс-чиновница рассказала о беспределе в администрации крымского города

Сотрудница, ставшая свидетелем по уголовному делу против замглавы города, подверглась репрессиям со стороны руководства.

Stars
МакSим отправилась в паломничество по святыням Крыма

МакSим отправилась в паломничество по святыням Крыма

Исполнительница посещает святые места полуострова и благодарит Бога за свое выздоровление.

Власть
В России несколько тысяч мотострелков подняли по тревоге и отправили в Крым

В России несколько тысяч мотострелков подняли по тревоге и отправили в Крым

Порядка 2 тысяч мотострелков приступили к совершению многокилометрового марша из Ставропольского края в Крым в рамках учений.

Общество
Какой сегодня праздник 13 октября

Какой сегодня праздник 13 октября

Сегодня, 13 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации