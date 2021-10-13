В России несколько тысяч мотострелков подняли по тревоге и отправили в Крым

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Порядка 2 тысяч мотострелков приступили к совершению многокилометрового марша из Ставропольского края в Крым в рамках учений.

Для этого бойцов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа подняли сегодня по тревоге, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«На марше подразделения ЮВО преодолеют более 1100 километров комбинированным способом. Во время следования на военной технике мотострелки во взаимодействии с приданными подразделениями отразят налет авиации условного противника и нападение разведывательно-диверсионной группы», – сообщили в пресс-службе округа.

Войска направляются на крымский полигон Опук для участия в двустороннем бригадном тактическом учении. По прибытии они проведут радиационную, химическую и биологическую разведку. После преодоления условно зараженного участка местности военные развернут полевой лагерь.

«В ходе учения на полигоне Опук с 25 по 29 октября личный состав соединения отработает задачи ведения оборонительного боя, поиска и уничтожения диверсионно-разведывательных групп, выхода из боя и отхода в назначенные районы для перегруппировки сил и средств», – добавили в округе.

В учениях на Опуке задействовано более 100 единиц бронетанковой и колесной техники. В их числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и самоходные артиллерийские установки «Мста-С».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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