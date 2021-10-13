Власть
В Крыму обещают построить еще 58 детсадов
В ближайшие годы в Крыму должно продолжится строительство детских садов.
Об этом в интервью «Крымской газете» сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
Так в Крыму планируется строительство 48 капитальных и установка 10 модульных детских садов. Кроме того, будет проведена реконструкция 15 дошкольных учреждений. 17 детских садов введено в эксплуатацию в этом году. Планируется построить 14 школ.Кроме того, решается вопрос нехватки спортивных залов.
«В этом году у нас появилось пять спортзалов: в школах Алупки, Керчи, Симферополя и Первомайского района. Идет и иная поддержка спортивного направления – это установка плоскостных спортивных сооружений. В этом году мы установили 12 таких площадок».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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