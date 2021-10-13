Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Специалист предложил ужесточить ковидные ограничения в Крыму ● Смертность от коронавируса в Крыму значительно выше среднероссийской ● Минздрав дополнительно развернул в Крыму более 100 коек для ковидных пациентов ● В Крыму начали штрафовать за поездку в общественном транспорте без масок ● QR-коды ввели в ряде сфер в Севастополе из-за коронавируса
В Крыму новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом
фото © pixabay.com
За прошедшие сутки в Крыму подтверждено еще 544 новых случая заболевания ковидом. Это новый антирекорд, сообщила сегодня на брифинге вице-премьер правительства Республики Елена Романовская.
«Это на 13 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Выздоровели 568 человек. Это означает, что, возможно, наступает стабилизация процесса», — сказала Романовская.
Она подчеркнула, что в Крыму высокая выявляемость заболеваний коронавирусом.
«Этому способствует большой процент тестирования. При плане 200 на 100 тыс. человек у нас сегодня ежесуточно тестируются 330 человек на 100 тыс. населения», — сообщила Елена Романовская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Смертность от коронавируса в Крыму значительно выше среднероссийской. На полуострове смертность в результате заражения коронавирусом гораздо выше среднероссийской.
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Заболевших больше 33 тысяч: сводка COVID в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 245 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.
В Крыму новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом
За прошедшие сутки в Крыму подтверждено еще 544 новых случая заболевания ковидом. Это новый антирекорд, сообщила сегодня на брифинге вице-премьер правительства Республики Елена Романовская.
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