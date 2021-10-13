В Крыму новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

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За прошедшие сутки в Крыму подтверждено еще 544 новых случая заболевания ковидом. Это новый антирекорд, сообщила сегодня на брифинге вице-премьер правительства Республики Елена Романовская.

«Это на 13 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Выздоровели 568 человек. Это означает, что, возможно, наступает стабилизация процесса», — сказала Романовская.

Она подчеркнула, что в Крыму высокая выявляемость заболеваний коронавирусом.

«Этому способствует большой процент тестирования. При плане 200 на 100 тыс. человек у нас сегодня ежесуточно тестируются 330 человек на 100 тыс. населения», — сообщила Елена Романовская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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