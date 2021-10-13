Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +16
море +17

Коронавирус в Крыму

В Крыму новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

10:01 среда, 13 октября 2021
В Крыму новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

фото © pixabay.com

За прошедшие сутки в Крыму подтверждено еще 544 новых случая заболевания ковидом. Это новый антирекорд, сообщила сегодня на брифинге вице-премьер правительства Республики Елена Романовская.

«Это на 13 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Выздоровели 568 человек. Это означает, что, возможно, наступает стабилизация процесса», — сказала Романовская.

Она подчеркнула, что в Крыму высокая выявляемость заболеваний коронавирусом.

«Этому способствует большой процент тестирования. При плане 200 на 100 тыс. человек у нас сегодня ежесуточно тестируются 330 человек на 100 тыс. населения», — сообщила Елена Романовская.

 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Смертность от коронавируса в Крыму значительно выше среднероссийской. На полуострове смертность в результате заражения коронавирусом гораздо выше среднероссийской.

Минздрав дополнительно развернул в Крыму более 100 коек для ковидных пациентов. Минздрав Крыма дополнительно развернул в медучреждениях республики более 100 коек для помощи пациентам с коронавирусом.

QR-коды ввели в ряде сфер в Севастополе из-за коронавируса. Власти Севастополя ужесточили коронавирусные ограничения в городе.

Заболевших больше 33 тысяч: сводка COVID в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 245 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.

Коронавирус в Крыму
В Крыму новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

В Крыму новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в Крыму подтверждено еще 544 новых случая заболевания ковидом. Это новый антирекорд, сообщила сегодня на брифинге вице-премьер правительства Республики Елена Романовская.

Общество
Какой сегодня праздник 13 октября

Какой сегодня праздник 13 октября

Сегодня, 13 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Мило, но страшно: лисы поселились на побережье Крыма

Мило, но страшно: лисы поселились на побережье Крыма

Люди подкармливают диких животных, которые могут их в любой момент покусать.

Власть
Половина крымчан все еще мерзнет в домах

Половина крымчан все еще мерзнет в домах

Только половину многоквартирных домов в Крыму начали отапливать к утру понедельника, 11 октября.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации