В Крыму могут в любой момент ужесточить антиковидные меры

фото © pixabay.com

Власти Крыма пока не планируют вводить жесткий локдаун.

Глава Крыма Сергей Аксенов может принять решение об ужесточении антиковидных мер, если показатели будут продолжать быстро расти, сообщила на брифинге вице-премьер РК Елена Романовская.

«Локдаун на сегодняшний день при тех показателях, которые есть, вводить не предполагается. Вы понимаете, что жесткий локдаун – это значит жесткий контроль нахождения всего населения дома. Вы сами знаете, что люди уже устали от постоянных ограничительных мер, и сегодня мы предлагаем еще раз контролировать соблюдение масочного режима не только в транспорте, но и в местах массового скопления людей. Это общепит, супермаркеты и крупные магазины, – сказала Романовская. – Такое решение будет принимать глава, если действительно наши показатели будут ползти быстрыми скачками вверх».

Она уточнила, что ежесуточный прирост заразившихся COVID-19 сейчас составляет порядка 10-12 человек. По словам Романовской, введенные с 11 октября антиковидные меры уже дают результаты в отношении возрастной группы людей старше 65 лет.

Из-за продолжающегося с 16 сентября роста суточных заражений коронавирусом в регионе введены новые ограничения, предусматривающие перевод части персонала на дистанционный режим работы и введение ПЦР-тестирования в непривитых коллективах предприятий сферы услуг.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в Крыму подтверждено еще 544 новых случая заболевания ковидом. Это новый антирекорд, сообщила сегодня на брифинге вице-премьер правительства Республики Елена Романовская.

Специалист предложил ужесточить ковидные ограничения в Крыму. Профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев считает, что в Республике Крым надо ужесточать ковидные ограничения вплоть до введения системы QR-кодов.

Смертность от коронавируса в Крыму значительно выше среднероссийской. На полуострове смертность в результате заражения коронавирусом гораздо выше среднероссийской.

Минздрав дополнительно развернул в Крыму более 100 коек для ковидных пациентов. Минздрав Крыма дополнительно развернул в медучреждениях республики более 100 коек для помощи пациентам с коронавирусом.