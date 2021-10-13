Власть
В Феодосии решили разработать проект реконструкции порта
Объявлен победитель открытого конкурса на разработку проекта реконструкции морского пункта пропуска в Феодосии. Им стало ООО «Стройспецпроект», которое выполнит работы за сумму 15,9 млн. рублей.
Конкурс на проведение выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в Феодосии (первый этап) для нужд Крымского филиала ФГКУ Росгранстрой был объявлен заказчиком – федеральным казенным госучреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы в г. Симферополь». Победителем конкурса стало ООО «Стройспецпроект», говорится в протоколе подведения итогов конкурса, опубликованном на официальном портале госзакупок. Конкурс проводился в электронной форме, к участию в нему, согласно опубликованному протоколу рассмотрения заявок, были допущены две фирмы – ООО «Стройспецпроект» и ООО «Спецмонтажсевер».
Как сообщает информационное агентство «ПортНьюс», «Стройспецпроект» предложил выполнить работы за 15,9 млн. руб., «Спецмонтажсевер» – за 12,2 млн. рублей. При этом заявка ООО «Спецмонтажсевер» в итоге набрала меньшее количество баллов по другим критериям оценивания.
Реконструкция пропускного пункта предполагает увеличение пропускной способности порта до 712 судозаходов в год с объемом перевозимых контейнеров 124,6 тыс. в год (до 350 в сутки). В настоящее время фактическая пропускная способность пункта составляет 59 судов в год.
Справочная информация. Феодосийский торговый порт – универсальный порт, расположенный в западной части незамерзающего Феодосийского залива на юго-восточном побережье Крыма.
В тексте использованы материалы: Кафа
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