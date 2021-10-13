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Коронавирус в Крыму

В детсаду и трех школах Симферополя обнаружили коронавирус

18:37 среда, 13 октября 2021

На данный момент в Симферополе в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом учащиеся трех школ находятся на дистанционном обучении, закрыт на карантин один детский сад.

Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер правительства Республики Елена Романовская.

«Пять школ в Красногвардейском районе переведены на дистанционное обучение из-за гриппа. Всего на данный момент в республике на дистанционное обучение переведены 142 класса», — уточнила Романовская.

Она добавила, что при этом республиканские власти пока не рассматривают перевод всех школ на дистанционное обучение. Такой же позиции придерживается и Роспотребнадзор.

Напомним, статистика роста заболеваемости среди детей до 18 лет в Крыму наблюдается с начала месяца.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму обещают построить еще 58 детсадов. В ближайшие годы в Крыму должно продолжится строительство детских садов.

Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19. Студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского вернутся к дистанционному обучению. Учиться онлайн начнут уже с 11 октября, сообщили в пресс-службе вуза.

В Крыму школы уходят на карантин: грипп и COVID-19 наступают. В Симферополе и Севастополе из-за обострения ситуации с заболеваемостью сезонным гриппом и коронавирусной инфекцией закрыты на карантин несколько школ и учебных классов.

Ученикам школы в Симферопольском районе негде справлять нужду. Ученики школы в селе Пожарское Симферопольского района остались без туалета.

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