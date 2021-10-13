Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти два процента вакцинированых крымчан заболели ковидом ● Студенты КФУ будут на дистанте минимум до 7 ноября ● В Крыму новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом ● Специалист предложил ужесточить ковидные ограничения в Крыму ● Смертность от коронавируса в Крыму значительно выше среднероссийской
В детсаду и трех школах Симферополя обнаружили коронавирус
На данный момент в Симферополе в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом учащиеся трех школ находятся на дистанционном обучении, закрыт на карантин один детский сад.
Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер правительства Республики Елена Романовская.
«Пять школ в Красногвардейском районе переведены на дистанционное обучение из-за гриппа. Всего на данный момент в республике на дистанционное обучение переведены 142 класса», — уточнила Романовская.
Она добавила, что при этом республиканские власти пока не рассматривают перевод всех школ на дистанционное обучение. Такой же позиции придерживается и Роспотребнадзор.
Напомним, статистика роста заболеваемости среди детей до 18 лет в Крыму наблюдается с начала месяца.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму обещают построить еще 58 детсадов. В ближайшие годы в Крыму должно продолжится строительство детских садов.
Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19. Студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского вернутся к дистанционному обучению. Учиться онлайн начнут уже с 11 октября, сообщили в пресс-службе вуза.
В Крыму школы уходят на карантин: грипп и COVID-19 наступают. В Симферополе и Севастополе из-за обострения ситуации с заболеваемостью сезонным гриппом и коронавирусной инфекцией закрыты на карантин несколько школ и учебных классов.
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