В Алуште отец поджог автомобиль с ребенком внутри

Уголовное дело было возбуждено в отношении 43-летнего жителя Алушты.

Его подозревают не только в попытке убийства сына, но и в истязании беременной женщины, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК и Севастополю.

«Как установило следствие, 6 октября мужчина забрал у бывшей супруги своего 4-летнего сына, с которым они отправились к озеру в районе села Лучистое. Находясь в автомобиле «ВАЗ», мужчина осуществил его поджог, в результате чего причинил ожоги себе и малолетнему сыну», — рассказали в пресс-службе.

Позднее ребенок и его отец были госпитализированы. Врачи диагностировали у ребенка ожоги лица и конечностей общей площадью до 13%. В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное. Его отец также находится на лечении под охраной сотрудников полиции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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