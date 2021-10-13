Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +15
море +17

Власть

Украина начала работать над задержанием Поклонской

18:57 среда, 13 октября 2021
Украина начала работать над задержанием Поклонской

фото © Аргументы и факты

Украина подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос выдачи экс-генпрокурора Крыма, которую Путин назначил послом в африканскую страну.

МИД Украины уже работает над задержанием разыскиваемой в стране за госизмену Натальи Поклонской, которую президент России назначил послом в африканском островном государстве Кабо-Верде. Об этом в среду, 13 октября, сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина.

«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», - заявил он.

При этом Николенко отметил, что украинский МИД уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос «преступной деятельности Поклонской».

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе осудили сотрудника ГИБДД. В Севастополе бывший сотрудник ГИБДД получил условный срок за не безвозмездную помощь ученикам автошкол в сдаче экзаменов по вождению.

В Алуште отец поджог автомобиль с ребенком внутри. Уголовное дело было возбуждено в отношении 43-летнего жителя Алушты.

Симферопольцев за неделю наштрафовали на полмиллиона рублей. За прошедшую неделю власти Симферополя выявили 137 нарушений за стихийную торговлю, несоблюдение правил благоустройства и парковку на газонах и тротуарах. Общая сумма штрафов составила более 500 тыс.

На стройке в Крыму нашли 10 «нелегалов» из Узбекистана. Строительную компанию, ответственную за ремонт пищеблоков в двух образовательных учреждениях Ленинского района, оштрафовали на сумму свыше 860 тысяч рублей.

Власть
Украина начала работать над задержанием Поклонской

Украина начала работать над задержанием Поклонской

Украина подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос выдачи экс-генпрокурора Крыма, которую Путин назначил послом в африканскую страну.

Власть
Крымчанам запретили собирать грибы: что происходит

Крымчанам запретили собирать грибы: что происходит фото

Жителей и гостей Крыма возмутила охрана в районе плато Ай-Петри.

Власть
Суд закрыл севастопольский зоопарк за нарушения

Суд закрыл севастопольский зоопарк за нарушения

Судебные приставы наведались в организацию и вручили ее директору «письмо счастья».

Коронавирус в Крыму
В Крыму могут в любой момент ужесточить антиковидные меры

В Крыму могут в любой момент ужесточить антиковидные меры

Власти Крыма пока не планируют вводить жесткий локдаун.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации