Украина начала работать над задержанием Поклонской

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Украина подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос выдачи экс-генпрокурора Крыма, которую Путин назначил послом в африканскую страну.

МИД Украины уже работает над задержанием разыскиваемой в стране за госизмену Натальи Поклонской, которую президент России назначил послом в африканском островном государстве Кабо-Верде. Об этом в среду, 13 октября, сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина.

«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», - заявил он.

При этом Николенко отметил, что украинский МИД уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос «преступной деятельности Поклонской».

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