Туристам разонравился крымский отдых

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Отдых в Крыму оставляет у туристов смешанные чувства. С одной стороны, на полуострове можно насладиться уникальной природой, с другой — приходится лицезреть строения в стиле 90-х, повсеместные заборы и неудачную наружную рекламу.

Это отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

В последнее время от путешественников стало поступать множество нелестных отзывов относительно благоустройства курортных городов.

«Все недовольны состоянием дорог. Где-то ремонты, где-то стройка либо брошенные недострои», — сказал наш собеседник.

К примеру, в курортной столице Крыма — Ялте отдыхающим довелось наблюдать настоящую «катастрофу», рассказал Алексей Волков. При въезде в город автомобилисты влетали в огромные ямы, которые оставили после установки новых люков рабочие. Неровности залатали, однако на гостей полуострова такая халатность произвела неизгладимое впечатление.

Вместе с тем в Керчи туристы то и дело встречают нелепые, по их мнению, рекламные баннеры. Щиты нарушают правила благоустройства и портят внешний облик центральной части города, поделились с Алексеем Волковым путешественники.

Сосредоточенный на негативе человек не в состоянии заметить колоссальную работу, которую за столь короткий промежуток времени проделали в республике, сказала председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей» Наталия Стамбульникова.

«Извините, но у нас нет волшебной палочки, чтобы благоустроить абсолютно все в одночасье. Почему никто «не видит» трассу «Таврида», новый аэропорт, Крымский мост, многочисленные парки и скверы», — возмутилась отельер.

В тексте использованы материалы: Форпост

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