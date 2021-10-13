Суд закрыл севастопольский зоопарк за нарушения

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Судебные приставы наведались в организацию и вручили ее директору «письмо счастья».

Севастопольский зоопарк на улице Бирюлева закрыт по решению суда, сообщила пресс-служба городского управления ФССП.

В организацию наведались судебные приставы, которые вручили ее руководству постановление о прекращении деятельности. Причиной этого стали нарушения санитарно-эпидемиологических норм, природоохранного законодательства, а также требований по содержанию животных и предоставлению соответствующих услуг.

В ведомстве отметили, что учреждение закрыто до устранения нарушений. При этом на официальной странице зоопарка во «ВКонтакте» опубликвано объявление о том, что он прекращает деятельность навсегда.

Ранее прокуратура сообщала о том, что зоопарк расположен на участке, который предназначен для строительства жилья. В прошлом году оттуда изъяли четырех розовых пеликанов, занесенных в Красную книгу. Они содержались в плохих условиях, поэтому их передали в бахчисарайский парк на ответственное хранение.

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