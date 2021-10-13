Коронавирус в Крыму
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Студенты КФУ будут на дистанте минимум до 7 ноября
Главный крымский вуз полностью перевели на удаленное обучение.
Студенты будут учиться в КФУ будет в дистанционном формате минимум до 7 ноября. Информацию об этом озвучили в эфире «Радио Крым».
По словам замруководителя ситуационного центра КФУ Всеволода Тубальцева, специалисты создали более 90% бесед, необходимых для дистанционного обучения.
Сотрудник университета отметил, что ранее на дистант перевели ряд групп, так как среди студентов выявили инфицированных коронавирусом.
В соответствии с приказом ректора КФУ имени В.И. Вернадского, все занятия студентов переведены в дистанционный режим с 11 октября.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19. Студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского вернутся к дистанционному обучению. Учиться онлайн начнут уже с 11 октября, сообщили в пресс-службе вуза.
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