Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +19
море +17

Коронавирус в Крыму

Студенты КФУ будут на дистанте минимум до 7 ноября

13:25 среда, 13 октября 2021

Главный крымский вуз полностью перевели на удаленное обучение.

Студенты будут учиться в КФУ будет в дистанционном формате минимум до 7 ноября. Информацию об этом озвучили в эфире «Радио Крым».

По словам замруководителя ситуационного центра КФУ Всеволода Тубальцева, специалисты создали более 90% бесед, необходимых для дистанционного обучения.

Сотрудник университета отметил, что ранее на дистант перевели ряд групп, так как среди студентов выявили инфицированных коронавирусом.

В соответствии с приказом ректора КФУ имени В.И. Вернадского, все занятия студентов переведены в дистанционный режим с 11 октября.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19. Студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского вернутся к дистанционному обучению. Учиться онлайн начнут уже с 11 октября, сообщили в пресс-службе вуза.

В Крыму школы уходят на карантин: грипп и COVID-19 наступают. В Симферополе и Севастополе из-за обострения ситуации с заболеваемостью сезонным гриппом и коронавирусной инфекцией закрыты на карантин несколько школ и учебных классов.

Ученикам школы в Симферопольском районе негде справлять нужду. Ученики школы в селе Пожарское Симферопольского района остались без туалета.

В Евпатории может быть появится детский реабилитационный центр «мирового уровня». Федеральный детский реабилитационный центр мирового уровня на 300 мест общей площадью зданий около 100 тысяч квадратных метров построят в Евпатории к 2024 году.

Власть
Экс-чиновница рассказала о беспределе в администрации крымского города

Экс-чиновница рассказала о беспределе в администрации крымского города

Сотрудница, ставшая свидетелем по уголовному делу против замглавы города, подверглась репрессиям со стороны руководства.

Stars
МакSим отправилась в паломничество по святыням Крыма

МакSим отправилась в паломничество по святыням Крыма

Исполнительница посещает святые места полуострова и благодарит Бога за свое выздоровление.

Власть
В России несколько тысяч мотострелков подняли по тревоге и отправили в Крым

В России несколько тысяч мотострелков подняли по тревоге и отправили в Крым

Порядка 2 тысяч мотострелков приступили к совершению многокилометрового марша из Ставропольского края в Крым в рамках учений.

Общество
Какой сегодня праздник 13 октября

Какой сегодня праздник 13 октября

Сегодня, 13 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации