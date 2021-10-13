Специалист предложил ужесточить ковидные ограничения в Крыму

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Профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев считает, что в Республике Крым надо ужесточать ковидные ограничения вплоть до введения системы QR-кодов.

«Бесспорно, в такой ситуации, когда есть большие трудности с госпитализацией, – надо работать про запас. Надо строго носить маски, соблюдать социальную дистанцию, переходить на дистанционное обучение, по возможности на дистанционную работу, стариков и тех, кто не работает, надо попросить оставаться дома. Дальше, если все будет усугубляться, то надо будет вводить еще большие ограничения», – рассказал Николай Малышев журналистам.

По его мнению, в регионах, где сложная и опасная ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, надо вводить жесткие ограничения, в том числе и систему QR-кодов.

«Есть QR-код – значит, человек вакцинирован или переболел. А если нет вакцинации, то и нечего гулять, ведь коронавирус можно подхватить в любой момент. Это не жестко, жестко было в Австралии, где почти 50 дней действовали строжайшие ограничения», – заключил Малышев.

Ранее заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал «сложной» ситуацию с летальностью от коронавируса в Крыму. По его данным, показатель летальности в мире составляет 2,04%, в России – 2,7%, а в Крыму – 3,22%.

«Нужно заниматься лечением, надо внимательно следить, разбираться и строго соблюдать регламент. В целом мы как страна не очень благоприятно выглядим. У нас показатель летальности выше, чем средний показатель по миру. Республика Крым по этим показателям еще выше. С этим надо разбираться и самое главное – вакцинироваться», – отметил Онищенко.

С начала пандемии в Крыму зафиксировано 84 286 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 71 217 человек, умерли 2 687 пациентов.

Крым более недели ежедневно обновляет антирекорд по числу выявленных зараженных – сегодня он в третий раз подряд превысил 500 случаев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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QR-коды ввели в ряде сфер в Севастополе из-за коронавируса. Власти Севастополя ужесточили коронавирусные ограничения в городе.

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