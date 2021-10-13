Симферопольцев за неделю наштрафовали на полмиллиона рублей

За прошедшую неделю власти Симферополя выявили 137 нарушений за стихийную торговлю, несоблюдение правил благоустройства и парковку на газонах и тротуарах. Общая сумма штрафов составила более 500 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

48 протоколов составлено за торговлю в неположенных местах. Свалки одежды и прочих товаров пресекают власти города наложением штрафов и предупреждений.

Среди нарушителей как обычные граждане, так и юридические лица с индивидуальными предпринимателями.

«40 из рассмотренных протоколов касались нарушений, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями… Общая сумма вынесенных штрафов составляет 521 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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