Власть
Симферопольцев за неделю наштрафовали на полмиллиона рублей
За прошедшую неделю власти Симферополя выявили 137 нарушений за стихийную торговлю, несоблюдение правил благоустройства и парковку на газонах и тротуарах. Общая сумма штрафов составила более 500 тыс.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.
48 протоколов составлено за торговлю в неположенных местах. Свалки одежды и прочих товаров пресекают власти города наложением штрафов и предупреждений.
Среди нарушителей как обычные граждане, так и юридические лица с индивидуальными предпринимателями.
«40 из рассмотренных протоколов касались нарушений, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями… Общая сумма вынесенных штрафов составляет 521 тыс. рублей», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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