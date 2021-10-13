Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +16
море +17

Власть

Симферопольцев за неделю наштрафовали на полмиллиона рублей

За прошедшую неделю власти Симферополя выявили 137 нарушений за стихийную торговлю, несоблюдение правил благоустройства и парковку на газонах и тротуарах. Общая сумма штрафов составила более 500 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

48 протоколов составлено за торговлю в неположенных местах. Свалки одежды и прочих товаров пресекают власти города наложением штрафов и предупреждений.

Среди нарушителей как обычные граждане, так и юридические лица с индивидуальными предпринимателями.

«40 из рассмотренных протоколов касались нарушений, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями… Общая сумма вынесенных штрафов составляет 521 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму начали штрафовать за поездку в общественном транспорте без масок. За 11 октября в столице Крыма составили 2 протокола, 8 первичных актов и 3 материала передано в Роспотребнадзор по нарушению антиковидных мер.

Суд в Киеве вынес приговор «самообороновцу» из Ялты. Дарницкий районный суд Киева вынесен приговор по обвинению в участии в формировании «самооборона Крыма», сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя.

Крымчанин получил 120 часов исправительных работ за тягу к алкоголю. Повторное привлечение к ответственности местного 59-летнего жителя за езду в нетрезвом виде обернулось для него лишением прав на 2 года и общественными работами.

Экс-замначальника УВД Севастополя уволили с должности ректора одесского вуза. Бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, который до аннексии Крыма Россией занимал должность заместителя начальника управления внутренних дел Севастополя, уволили с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел.

Коронавирус в Крыму
В Крыму новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

В Крыму новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в Крыму подтверждено еще 544 новых случая заболевания ковидом. Это новый антирекорд, сообщила сегодня на брифинге вице-премьер правительства Республики Елена Романовская.

Общество
Какой сегодня праздник 13 октября

Какой сегодня праздник 13 октября

Сегодня, 13 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Мило, но страшно: лисы поселились на побережье Крыма

Мило, но страшно: лисы поселились на побережье Крыма

Люди подкармливают диких животных, которые могут их в любой момент покусать.

Власть
Половина крымчан все еще мерзнет в домах

Половина крымчан все еще мерзнет в домах

Только половину многоквартирных домов в Крыму начали отапливать к утру понедельника, 11 октября.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации