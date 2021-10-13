С начала года в Крыму произошло 2238 пожаров

фото © АиФ Крым

МЧС Республики Крым и Центр управления регионом напоминают крымчанам о необходимости соблюдения противопожарной безопасности.

С началом осенне-зимнего сезона в Крыму прогнозируемо увеличивается число пожаров.

В первую очередь это касается жилого сектора. Для дополнительного обогрева помещений граждане начинают использовать газовые плиты, электронагревательные, в том числе самодельные, приборы. Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления – основные причины возгораний.

По данным пресс-службы МЧС Республики Крым, с начала 2021 года на полуострове произошло 2238 пожаров, из них 657 в жилом секторе. За этот период погибло 53 человека, 47 из которых – в жилых домах. Спасен 81 человек. Нанесен ущерб более чем на 69 млн. рублей.

Чтобы снизить риск возникновения ЧС и избежать опасных ситуаций, МЧС Республики Крым совместно с Центром управления регионом подготовили информационный видеоролик, где напомнили крымчанам, как правильно использовать газовые и электроприборы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Один человек пострадал при столкновении грузовика и легковушки под Ялтой. Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Большой Ялте, в котором пострадал водитель легкового автомобиля.

В Севастополе студентка под кайфом протаранила пять машин и дорожный знак. Девушка с явными признаками опьянения протаранила сразу несколько машин.

Российская семья поехала из Москвы в Крым, по дороге их продали в рабство в Дагестан. Пару из Москвы продали в рабство в Дагестан, когда они пытались уехать автостопом в Крым, сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Крымчанки пожаловались на подглядывающих за ними извращенцев. Девушки уверяют, что неизвестные мужчины в Симферополе шокируют их ужасным зрелищем.