Происшествия
С начала года в Крыму произошло 2238 пожаров
фото © АиФ Крым
МЧС Республики Крым и Центр управления регионом напоминают крымчанам о необходимости соблюдения противопожарной безопасности.
С началом осенне-зимнего сезона в Крыму прогнозируемо увеличивается число пожаров.
В первую очередь это касается жилого сектора. Для дополнительного обогрева помещений граждане начинают использовать газовые плиты, электронагревательные, в том числе самодельные, приборы. Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления – основные причины возгораний.
По данным пресс-службы МЧС Республики Крым, с начала 2021 года на полуострове произошло 2238 пожаров, из них 657 в жилом секторе. За этот период погибло 53 человека, 47 из которых – в жилых домах. Спасен 81 человек. Нанесен ущерб более чем на 69 млн. рублей.
Чтобы снизить риск возникновения ЧС и избежать опасных ситуаций, МЧС Республики Крым совместно с Центром управления регионом подготовили информационный видеоролик, где напомнили крымчанам, как правильно использовать газовые и электроприборы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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