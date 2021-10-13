Расплодившиеся мыши угрожают посевам зерновых в Крыму

В Крыму наблюдается увеличение численности мышевидных грызунов, которые угрожают посевам сельскохозяйственных культур в республике.

Об этом сообщили в региональном филиале Россельхозцентра. Наибольшее количество вредителя зафиксировано в лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса.

Ускоренное размножение мышей обусловлено многолетним циклом развития вредителя и особенностями погоды, уточнили в ведомстве. По данным специалистов, из обследованных 116 гектаров сельхозземель грызунами заселено 57 тыс.гектаров. Средняя численность – пять жилых нор на гектар. Против грызунов обработано около 55 тыс. гектаров сельхозземель. В Россельхозцентре предупредили, что на отдельных полях при неправильном или несвоевременном регулировании численности грызунов потери урожая озимой пшеницы могут составлять 35-40%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма решили взять под контроль турецкие фрукты и овощи. В Крыму усилят контроль за поставками сельхозпродукции из Турции, отметил председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.

В Крыму начался сезон добычи уникальной розовой соли. Крым славится не только природными красотами и лечебными курортами, но и известной по всему миру розовой солью.

Запрет на кур в Крыму: что пишут соцсети. Верховный суд России запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных и птиц, в том числе кур. Крымчане в соцсетях возмущены и связывают эту меру с окончанием выборов в Госдуму.

В Севастополе неизвестный приспособил под пастбище развязку «огурец». Одна из главных транспортных развязок Севастополя – «огурец» в районе 5-го километра Балаклавского шоссе – прошедшей ночью превратилась в пастбище.