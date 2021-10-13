Власть
Расплодившиеся мыши угрожают посевам зерновых в Крыму
В Крыму наблюдается увеличение численности мышевидных грызунов, которые угрожают посевам сельскохозяйственных культур в республике.
Об этом сообщили в региональном филиале Россельхозцентра. Наибольшее количество вредителя зафиксировано в лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса.
Ускоренное размножение мышей обусловлено многолетним циклом развития вредителя и особенностями погоды, уточнили в ведомстве. По данным специалистов, из обследованных 116 гектаров сельхозземель грызунами заселено 57 тыс.гектаров. Средняя численность – пять жилых нор на гектар. Против грызунов обработано около 55 тыс. гектаров сельхозземель. В Россельхозцентре предупредили, что на отдельных полях при неправильном или несвоевременном регулировании численности грызунов потери урожая озимой пшеницы могут составлять 35-40%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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