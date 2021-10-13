Прогноз погоды в Крыму на среду 13 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 13 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами усиление юго-западного ветра 17-22 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (в западных районах очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами усиление юго-западного ветра 17-22 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами усиление юго-западного ветра 17-22 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью около 11 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 93 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 17, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 16, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 94 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 18, в Николаевке - 17, в Севастополе - 17, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 17, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 21, в Турции - 25, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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