Приток в водохранилища Крыма сокращается

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Несмотря на прохладу и дожди, прошедшие в сентябре, объем воды в водохранилищах, которые расположены в руслах рек, меньше, чем месяц назад.

Такие данные представил крымский Гидрометцентр.

Поскольку дожди в сентябре прошли неравномерно над всей территорией Крыма, то местами уровень воды поднялся выше нормы.

Так, наибольшее количество осадков составило 51,0-109,8 мм, это в 1,4-2,6 раза больше нормы. Именно столько дождей выпало в Бахчисарайском районе (река Бельбек), Белогорском (река Кучук-Карасу), Симферопольском (Ангара и Салгир), а также в Ялте (Дерекойка).

«Наименьшее — 8,7 мм (22% нормы) выпало в верховье бассейна реки Черная», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

По остальным рекам осадки были в пределах месячной нормы.

При этом метеостанция на плато Ай-Петри зафиксировала в сентябре 175% осадков, а на Ангарском перевале — 112%.

При этом, по данным Гидрометцентра Крыма, наполняемость водохранилищ естественного стока уменьшилась.

В частности, приток в Белогорское водохранилище составил 1,1 млн кубометров, в Симферопольское – 0,8 млн кубометров, в Счастливенское — 0,6 млн кубометров и в Чернореченское — 0,3 млн кубометров.

Общий объем воды в резервуарах, находящихся в бассейнах рек, к началу октября составляет почти 119 млн кубометров. Это на 6,8 млн кубометров меньше, чем месяц назад.

Как рассказала начальник отдела — главный гидрогеолог ГАУ Крыма «Центр лабораторного анализа и технических измерений» Светлана Конько, обстановка с подземными водами полуострова средняя.

«Но не катастрофическая еще ситуация, какую мы наблюдали прошлой осенью», — отметила эксперт.

По ее словам, такая ситуация связана с небольшим количеством осадков и тем, что много воды потребители качают из скважин.

В тексте использованы материалы: Форпост

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