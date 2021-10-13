Предприятие Минобороны лидирует по задержке зарплаты в Севастополе

Задолженность работодателей перед своими сотрудниками стала одной из тем, которую подняли депутаты заксобрания во время отчета главы департамента труда и социальной защиты населения Елены Сулягиной о работе в 2020 году.

Отвечая на вопрос Артема Гордиенко, глава департамента сообщила, что долги есть у шести севастопольских предприятий. В числе пострадавших – 342 человека. «Рекордсменом» остается предприятие Министерства обороны ФГУП «771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота». Его долг составляет 21 млн 173 тысячи рублей.

Это «лидерство», напомним, завод сохраняет на протяжении нескольких лет. В январе 2017 года озвучивалась его задолженность в размере более 20 млн рублей, в июле 2020-го – в объеме 24,4 млн рублей.

«В отношении 771-го завода налажено взаимодействие с Министерством обороны, туда регулярно отправляются письма и даже рассматривался вопрос о выделении компенсаций и погашении части задолженности», – сообщила Елена Сулягина.

Кроме этого, в числе должников оказались Морской гидрофизический институт РАН с задолженностью 2 млн 650 тысяч рублей, «Городской автозаправочный комплекс», ООО «Сориус Судоверфь», «Холдинг Южный», ООО «Южный терминал».

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