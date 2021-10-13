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Власть

Поклонскую ссылают на африканский остров

12:47 среда, 13 октября 2021
Поклонскую ссылают на африканский остров

фото © ria.ru

Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская назначена послом в африканском государстве Кабо-Верде.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», – говорится в документе.

Поклонская занимала пост прокурора Крыма с 25 марта 2014 года по 6 октября 2016 года. После увольнения из прокуратуры она была избрана депутатом Госдумы.

После окончания депутатских полномочий Поклонская отказалась участвовать в очередных выборах в Госдуму. После этого председатель комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий намекнул на внешнеполитический характер будущей профессии Поклонской.

Кабо-Верде – островное государство в Атлантическом океане к западу от Африки.

Поклонская стала третьим в России действующим послом-женщиной. Сейчас Людмила Воробьева является послом России в Индонезии, а Элеонора Митрофанова – в Болгарии.

Наталья Поклонская, назначенная чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде, не намерена тянуть с переездом.

«Я не буду долго тянуть с отъездом, все уже готово. Думаю, что в ближайшие неделю-две смогу приступить к работе», – рассказала она.

По словам Поклонской, назначению ее на должность посла предшествовал длительный период подготовки. «У меня был длинный и очень сложный подготовительный этап в течение двух лет, обучение в Дипломатической академии МИДа России. Подготовку прошла успешно, в декабре будет защита», – поделилась она.

В интервью «Интерфаксу» Поклонская сказала, что считает новую должность почетной и ответственной. «Это долгожданное назначение. Я очень хотела начать новую для себя деятельность, интересную. Дипломатическая работа совершенно другая, это другой океан работы. Для меня это очень почетная миссия, назначение – большая честь и ответственность перед всей страной. Обещаю выполнять свой долг достойно, оправдать оказанное высокое доверие», – отметила Поклонская.

При этом она заявила, что не боится возможных новых санкций из-за ее связи с Крымом. «Считаю, что пора уже закачивать с санкциями и делать все для того, чтобы их не было. Не боюсь, буду работать, есть международные правила», – пояснила она.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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