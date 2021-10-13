Почти два процента вакцинированых крымчан заболели ковидом

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Среди вакцинированных двумя компонентами крымчан количество заболевших составляет не больше 1,8%.

Об этом во время брифинга заявила вице-премьер РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

«Среди вакцинированных двумя компонентами вакцины граждан количество заболевших на сегодняшний день составляет всего около 1,8%. Из полумиллиона вакцинированных – 8 тысяч заболевших. При этом из них 50% болели легко: бессимптомно либо в легкой степени тяжести. А те, кто находился в стационарах – это 60+ в средней степени тяжести», — рассказала Романовская.

Также вице-премьер подчеркнула, что умерших среди вакцинированных от COVID-19 до сих пор зарегистрировано не было.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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