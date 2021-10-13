Власть
Первая рабочая неделя ноября в Крыму будет трехдневной
Первая рабочая неделя в ноябре будет трехдневной.
Это следует из опубликованного на сайте Госдумы производственного календаря на 2021 год.
Четверг и пятница, выпадающие на 4 и 5 ноября, объявлены выходными днями. В среду, 3 ноября, рабочий день сокращен на один час.
День народного единства отмечается в России 4 ноября. Этот день является выходным с 2005 года.
Ранее в России утвердили календарь выходных дней на 2022 год.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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