Первая рабочая неделя ноября в Крыму будет трехдневной

Первая рабочая неделя в ноябре будет трехдневной.

Это следует из опубликованного на сайте Госдумы производственного календаря на 2021 год.

Четверг и пятница, выпадающие на 4 и 5 ноября, объявлены выходными днями. В среду, 3 ноября, рабочий день сокращен на один час.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Этот день является выходным с 2005 года.

Ранее в России утвердили календарь выходных дней на 2022 год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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