Парк в Новоозерном под Евпаторией обещают когда-нибудь привести в порядок

В парке Приморский в пгт Новоозерное Евпаторийского городского округа, подрядчик ООО «Ниссал» продолжает проведение обновление общественного пространства.

Об этом сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Капитальный ремонт проходит в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым и в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды».

Этапы проводимых работ на объекте выглядят следующим образом: уложено тротуарной плитки 1200 кв.м. из 5000 кв.м, подготовлено основание для размещения плитки (готовность от общего объема – 80%), создается отдельная площадка для создания амфитеатра, установлено 600 кв.м. бортового камня из 2500 кв.м., разрабатываются траншеи под укладку систем электроснабжения, полива и системы видеонаблюдения. Готовность всех проводимых работ по объекту составляет более 50%.

На строительном участке работают 20 человек и 5 единиц техники. Готовность проводимых работ составляет 30%.

Согласно заключенному контракту и техническому заданию, подрядчик сделает входные зоны в парк с разных сторон для удобства граждан. Также место отдыха предусматривает размещение лестниц и пандусов, камер видеонаблюдения, санитарную зону, новые зеленые насаждения (туи, кедры, кустарники и др.), опор освещения, скамеек, урн, пергол, шахматных столов, детских площадок и создание фотозоны «Маяк».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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