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Происшествия

Один человек пострадал при столкновении грузовика и легковушки под Ялтой

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Большой Ялте, в котором пострадал водитель легкового автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«По предварительным данным, 13 октября 2021 года в 09.20 на автодороге Алушта – Ялта 37-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Алушты, не справившись с управлением, допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Opel. В результате ДТП пострадал 51-летний водитель легкового автомобиля», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что пострадавшего доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

Пользователи сети опубликовали фотографии и видео с места аварии. На кадрах видно, что левая сторона легкового автомобиля сильно деформирована из-за чего водитель оказался зажат. Очевидцы происшествия при помощи подручных средств деблокировали потерпевшего. Сам автомобиль прижало к отбойнику, а грузовик развернуло поперек полосы. Кроме того, видно, что в результате аварии у грузовика, по всей видимости, пробит топливный бак, из которого вытекает жидкость.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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