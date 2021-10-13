Происшествия
Один человек пострадал при столкновении грузовика и легковушки под Ялтой
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Большой Ялте, в котором пострадал водитель легкового автомобиля.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«По предварительным данным, 13 октября 2021 года в 09.20 на автодороге Алушта – Ялта 37-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Алушты, не справившись с управлением, допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Opel. В результате ДТП пострадал 51-летний водитель легкового автомобиля», – говорится в сообщении.
В МВД отметили, что пострадавшего доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.
Пользователи сети опубликовали фотографии и видео с места аварии. На кадрах видно, что левая сторона легкового автомобиля сильно деформирована из-за чего водитель оказался зажат. Очевидцы происшествия при помощи подручных средств деблокировали потерпевшего. Сам автомобиль прижало к отбойнику, а грузовик развернуло поперек полосы. Кроме того, видно, что в результате аварии у грузовика, по всей видимости, пробит топливный бак, из которого вытекает жидкость.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российская семья поехала из Москвы в Крым, по дороге их продали в рабство в Дагестан. Пару из Москвы продали в рабство в Дагестан, когда они пытались уехать автостопом в Крым, сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Крымчанки пожаловались на подглядывающих за ними извращенцев. Девушки уверяют, что неизвестные мужчины в Симферополе шокируют их ужасным зрелищем.
Здание крымского Роспотребнадзора заминировано. Здание крымского Роспотребнадзора заминировано, сообщил источник в силовых структурах.
В центре Ялты застрял грузовик. В Ялте на перекрестке Боткинской и Чехова застряла фура и перегородила проезд.
Экс-чиновница рассказала о беспределе в администрации крымского города
Сотрудница, ставшая свидетелем по уголовному делу против замглавы города, подверглась репрессиям со стороны руководства.
МакSим отправилась в паломничество по святыням Крыма
Исполнительница посещает святые места полуострова и благодарит Бога за свое выздоровление.
В России несколько тысяч мотострелков подняли по тревоге и отправили в Крым
Порядка 2 тысяч мотострелков приступили к совершению многокилометрового марша из Ставропольского края в Крым в рамках учений.
Пять пропавших крымчан найдены мертвыми
Поиски еще восьмерых продолжаются.
11 октября
Какой сегодня праздник 13 октября
Сегодня, 13 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.