Новый телесериал о крымском курорте заранее не понравился горожанам

Состоялась премьера телеканала «СТС» — сериал «Жена олигарха». Основные съемки проходили в Евпатории, однако крымчане остались недовольны тем, каким курорт предстает в кадре.

По сюжету, спасаясь от возможного ареста, олигарх спешно бросает жену и детей. Его супруга, которую играет Елена Подкаминская, в одночасье лишается привычной роскошной жизни в Лондоне, поэтому вынуждена отправиться с сыном и дочкой в провинциальный городок Добруйск. Здесь ей предстоит возродить завод по производству кирзовых сапог.

Как сообщил один из членов съемочной группы, почти все съемки проходили в Евпатории. Снимали как на центральных улицах, так и в спальных районах. Даже один из местных цехов переделали на время в сапожный завод. Также много евпаторийцев участвовали в съемке массовых сцен.

Благодаря этому то, каким предстанет крымский курорт в кадре, стало известно задолго до премьеры.

В соцсетях разразилась полемика на эту тему. Одни пользователи интернета ругают киношников, а другие, наоборот, соглашаются: город действительно в запустении.

Как рассказал художник архитектуры, член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) и житель Евпатории Альберт Савченко, пока в городе не будет разработана программа развития, предусматривающая реконструкцию или сохранение существующих шедевров архитектуры, здесь и дальше будут снимать «страшилки».

«Показали то, что есть. Вы знаете, какая самая популярная покупка у туристов? Фонарик, который крепится на голову, потому что вечером или ночью без него ничего не видно», — рассказал евпаториец.

Кроме этого, Савченко добавил, что как член ВООПиК он много работает с архивами. Поэтому из первоисточников знает, как раньше люди по-настоящему болели Евпаторией, как вкладывали все силы и средства, чтобы превратить небольшую деревню в мировой курорт.

В тексте использованы материалы: Форпост

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