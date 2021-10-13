Нетрезвый севастополец предпочел попасть под машину, а не в яму

39-летнему севастопольцу пришлось оказать медицинскую помощь после того, как он решил обойти дорожный ремонт в районе проспекта Октябрьской революции по проезжей части и угодил под машину.

Подробности происшествия уточнили в УМВД Севастополя.

«12 октября 2021 года в 17 часов 25 минут водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Тойота, двигаясь в районе дома № 32-Г по проспекту Октябрьской революции, совершил наезд на пешехода 1982 года рождения. На участке дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, идут дорожные работы. Пешеход обходил данный участок, двигаясь по проезжей части», - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу. Ко всему прочему, у него имелись признаки опьянения – в отличие от водителя Тойоты, у которого состояние опьянения не установлено.

Ранее в Севастополе произошло другое примечательное ДТП – в нем приняли участие 6 автомобилей, дорожный знак и неадекватно ведущая себя девушка, имевшая все признаки воздействия каких-то веществ.

Напомним, что Севастополь получил 200 миллионов рублей из федерального бюджета на ремонт городских дорог. На эти средства планируется отремонтировать дороги на улицах Василия Шукшина, Якова Иванова, Гражданской, Надежды Краевой, Костромской, Дунайской, Брестской, Сибирской, Краснодарской, Батумской и Маячной.

Кроме этого, запланированы ремонты подъездов к поселку Кача и селу Ушаково, проездов между проспектом Победы и улицей Горпищенко, улицами Репина и Декабристов, а также на участке дороги от дома №84 по улице Горпищенко до почтового отделения на улице Кронштадтской.

В тексте использованы материалы: Форпост

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