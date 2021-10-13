На стройке в Крыму нашли 10 «нелегалов» из Узбекистана

Строительную компанию, ответственную за ремонт пищеблоков в двух образовательных учреждениях Ленинского района, оштрафовали на сумму свыше 860 тысяч рублей.

Поводом для санкций послушала проверка надзорного ведомства при которой на стройке выявили 10 граждан Республики Узбекистан, работающих без разрешений.

«В отношении предприятия прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по статье «о незаконном привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина». Также в адрес предприятия и ОМВД России по Ленинскому району прокуратурой были внесены представления об устранении нарушений миграционного законодательства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

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