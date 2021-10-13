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Власть

На месте будущего онкодиспансера в Севастополе проведут археологические раскопки

За три миллиона рублей на объекте культурного наследия «Сооружения позднеантичного времени 5-6 вв.», площадью в 707 кв.м, проведут археологические полевые работы.

Тендер на выполнение дополнительных научно-исследовательских археологических полевых работ на объектах культурного наследия на территории строительства онкологического диспансера размещен на сайте госзакупок. Заказчик работ ООО «РТ-СоцСтрой».

Археологические работы необходимы для качественного выполнения мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в соответствии с проектной документацией и для прохождения историко-культурной экспертизы.

Согласно техническому заданию, исполнитель обязан заказать и получить разрешение на право раскопок объектов археологии. Позаботиться о наличии спецтехники для снятия верхнего слоя грунта до появления первых признаков объектов археологии. Произвести археологические изыскания непосредственно с культурным слоем вручную. Зафиксировать выявленные объекты в фотографиях и чертежах. Сформировать и обработать коллекцию археологических находок.

Победителя аукциона должны определить 19 октября.

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