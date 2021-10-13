На крымском побережье нашли подводный источник пресной воды

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В районе мыса Айя (Балаклава) исследователи обнаружили достаточно большой источник пресной воды.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил президент Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

«На мысе Айя из подводной пещеры вытекает пресная вода. Вода идет с плато Ай-Петри, проходит под котловиной, где находится Чернореченское водохранилище, и выходит на мысе Айя. Достаточно большое количество пресной воды уходит в море», — сообщил Геннадий Самохин.

По его словам, этой воды могло бы хватить для обеспечения всей Балаклавы.

«Такие проекты есть в Турции и других средиземноморских регионах. Есть множество технических и инженерных проектов, как собрать эту воду», — подчеркнул ученый.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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